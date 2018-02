Primeira Turma do STF condena senador Acir Gurgacz a 4 anos e 6 meses de prisão

Na sessão desta quarta-feira (27) o deputado Jenilson Leite (PC do B) demonstrou preocupação com a falta de vacina pentavalente na rede pública de saúde do Acre. O parlamentar explicou que a vacina é indicada para imunização ativa de crianças a partir de dois meses e protege contra coqueluche, difteria, hepatite B, tétano e meningite, hepatite B e doenças causadas por Haemophilus Influenzae tipo b.

Com o objetivo de agilizar a distribuição dessas duas vacinas na rede pública de Saúde do Acre, o deputado apresentou uma indicação pedindo que os deputados federais do Estado verifiquem junto ao Ministério da Saúde, o motivo da suspensão da distribuição da vacina Pentavalente e da Pneumocócica no Acre. “Peço que os nossos deputados federais se mobilizem levando em consideração a importância dessa vacina para as nossas crianças. Estou muito preocupado com essa situação, a maneira como estão conduzindo as coisas em Brasília está prejudicando seriamente a atenção primária e isso não pode acontecer. Mães estão me ligando preocupadas e com toda razão. Nós temos que agir o mais rápido possível para reverter essa situação”, disse.

Jenilson Leite também lamentou o caso da criança que foi infectada com HIV durante uma transfusão de sangue no Hemoacre. O assunto foi abordado pela deputada Eliane Sinhasique (MDB) na tribuna que durante discurso fez duras críticas ao Hemoacre. O parlamentar se solidarizou com a família da criança e ressaltou que todos os procedimentos indispensáveis em uma doação de sangue foram devidamente seguidos pelo núcleo.

“Um acontecimento realmente muito triste, mas, foi uma fatalidade que poderia ter acontecido em qualquer estado brasileiro. Sabemos que a qualidade e eficiência envolvidas nos procedimentos dos serviços de hematologia, enquadra-se na sua margem de risco, sendo uma realidade dos acidentes transfusionais. Portanto, o que houve não foi uma irresponsabilidade do Hemoacre como afirmou a deputada.