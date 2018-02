Marcus Viana quer R$ 14, 5 milhões emprestado para conclusão do Shopping Popular de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, enviou à Câmara de Vereadores na manhã desta terça-feira, 27, projeto de lei complementar que pede aos vereadores autorização para que o Executivo realize operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de 14, 5 milhões no âmbito da linha de crédito de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento – FINISA.

A prefeitura informa que o dinheiro tem por objetivo específico de aportar recursos para conclusão da obra do Centro Popular de Compras, o Shopping Popular.

Segundo a redação do projeto, os recursos possibilitarão também a organização do espaços públicos no entorno do Terminal Urbano de Rio Branco e do Mercado Elias Mansour, região por onde circulam diariamente 55 mil pessoas. As obras vão melhorar o fluxo de pedestres, veículos, e promove a reurbanização do local.

A prefeitura informa ainda na justificativa ao parlamento que o Shopping Popular acomodará 450 empreendimentos da economia popular e solidária.

O projeto vai para votação de regime de urgência na Casa nesta quarta-feira, 28, e segue para aprovação ou não em plenário na quinta-feira, 29.

Orçado em R$ 17, 3 milhões, o Shopping Popular de Rio Branco está sendo edificado numa área de 12 mil metros quadrados ao lado do Terminal Urbano da capital. O projeto prevê a construção de 450 boxes, divididos em três andares, sendo 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde ficará também a praça de alimentação, elevadores e jardins.