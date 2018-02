Homem que era levado por facção criminosa rival para ser executado é salvo pelo Bope

Graças a ação dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Welly Duarte, de 20 anos, não foi executado por membros de uma facção criminosa em Rio Branco nesta terça-feira, 27.

Welly, que seria integrante do Comando Vermelho, estava dentro de um táxi que saíra da Cidade do Povo com destino ao bairro 06 de Agosto, lugar em que seria morto. No veículo, além do taxista, estavam: Geovane de Souza Lima, de 28 anos, Thiago da Silva Sena, de 25 anos, e Raimundo Pereira de Paiva, 32 anos, trio integrante do Bonde dos 13, rival do CV, armados com pistola.

O carro foi interceptado pelos policiais na Via Chico Mendes, no 2º Distrito da capital. À polícia, o taxista informou que não sabia da intenção dos criminosos e que havia apenas atendido a um chamada.

A polícia descobriu que Welly e outro homem apelidado de “Mister M”, que conseguiu fugir do bando, haviam sido mantidos em cárcere privado desde a noite desta segunda-feira em uma casa na Cidade do Povo pelo grupo criminoso. As informações foram confirmadas pela vítima.

Os policiais apreenderam as armas, e os criminosos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes.