Anão lutador de MMA é internado no Hospital de Base em Rio Branco

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) homenageou, na manhã desta segunda-feira, 25, 19 servidores com mais de 25 anos de serviços prestados à Corte de Contas.

De acordo com o presidente do TCE/AC, conselheiro Valmir Ribeiro, a homenagem é uma forma de reconhecer a dedicação e o empenho dos funcionários, no desempenho de suas funções, contribuindo para o sucesso das ações desenvolvidas pelo Tribunal.

“Hoje é um dia muito especial para o Tribunal de Contas. Essa homenagem é uma forma de reconhecermos tudo que esses servidores fizeram e ainda fazem pelo nosso TCE. Um gesto de gratidão a quem sempre se dedicou para que esta Corte de Contas possa contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o presidente do TCE/AC, conselheiro Valmir Ribeiro.

Ele fez ainda questão de destacar a importância da união entre conselheiros, auditores, procuradores e técnicos, visando a concretização de ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas.

“Podemos nos orgulhar e dizer que temos excelentes profissionais, capacitados e qualificados, que se dedicam e trabalham pelo nosso Estado. Pessoas comprometidas com a população acreana. Por isso, estamos crescendo. Essa homenagem ganha todo sentido porque sabemos que o sucesso do TCE é fruto da união de todos nós”, destacou. Valmir Ribeiro fez referência ainda aos servidores públicos federais, estaduais e municipais, destacando a importância de cada um para o desenvolvimento do Estado do Acre.

O procurador-chefe do Ministério Público Especial de Contas, Sérgio Cunha, parabenizou o presidente do TCE/Ac, conselheiro Valmir Ribeiro, lembrando que alguns dos servidores homenageados estão na Corte de Contas desde sua criação, contribuindo com o sucesso das atividades realizadas.

A conselheira Naluh Gouveia, também fez questão de parabenizar o conselheiro Valmir Ribeiro pela homenagem. Ela enfatizou a importância do gesto para os servidores, ressaltando a importância de cada um para que os conselheiros possam realizar suas atividades.

Representando os homenageados, o servidor Euclides Bastos, que é chefe de gabinete do conselheiro Valmir Ribeiro, destacou a sensibilidade do presidente do TCE em homenagear os servidores. Para ele, o reconhecimento é uma forma de gratidão a todos que se dedicam e se empenham no exercício de suas funções junto ao Tribunal de Contas.

Durante a solenidade, o presidente do TCE/Ac, conselheiro Valmir Ribeiro, apresentou a Carteira Funcional dos servidores. As primeiras foram entregues aos presidentes do Sindicato e da Associação dos funcionários do Tribunal de Contas.