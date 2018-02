Provas para estagiários de nível médio do TRE-AC serão aplicadas 11 de março; inscrições até quarta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informa que a nova data de realização das provas do processo seletivo para estagiários de nível médio será 11 de março. As inscrições estão sendo realizadas na sede do IEL/NR-AC e terminam no dia 28 de fevereiro, as 17h30.

Os candidatos inscritos poderão consultar o local e horário das provas na lista de divulgação de inscrição, que estará disponível no site www.ielac.org.br a partir do dia 7 de março.

Para concorrer às vagas, os estudantes devem estar regularmente matriculados, cursando a partir do 2ª ano do Ensino Médio e ter a idade mínima de 16 anos, na data da assinatura do termo de compromisso do estágio.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-estágio de R$ 800,00 e auxílio-transporte, no valor de duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados. O estágio terá carga horária de cinco horas diárias, totalizando vinte cinco horas semanais, distribuídas no horário de funcionamento do órgão, e em compatibilidade com o horário escolar do aluno.

Fonte: TREAC