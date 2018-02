É muito roubo: Empresário fecha as portas pela segunda vez após ter loja saqueada

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou na tarde desta sexta-feira, 23, as obras de reestruturação do registro escolar e reforma da Biblioteca do Campus Rio Branco do Instituto Federal do Acre (IFAC). A obra vem sendo realizada graças a uma emenda individual do deputado, no valor de R$ 300 mil.

Acompanhado do diretor geral do Campus, Wemerson Fittipaldy e da diretora administrativa e de infraestrutura, Paula Daniele Batista, Alan Rick pode conhecer de perto o trabalho que vem sendo realizado e que já está na fase de conclusão da primeira etapa, que trata da infraestrutura física dos dois novos espaços.

O diretor geral Wemerson Fittipaldy e a diretora Paula Daniele fizeram questão de agradecer o apoio e o empenho do deputado às demandas do IFAC na Capital e no interior.

Para Alan Rick, garantir recursos para a área de educação continua sendo uma prioridade do seu mandato. “Temos conseguido muitas conquistas nessa área, graças a um grande esforço que temos feito em Brasília e é uma alegria poder visitar o campus do IFAC e acompanhar as obras que estão sendo realizadas com a nossa emenda. Não tem melhor recompensa do que verificar que os recursos lutamos para liberar nos ministérios, estão sendo bem aplicados, garantindo mais qualidade de ensino aos alunos e melhores condições de trabalho aos servidores do IFAC”, disse Alan Rick.