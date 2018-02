Aulão do Saúde em Movimento reúne participantes na Concha Acústica para a prática de atividades físicas

O partido Republicano da Ordem Social (Pros) realizou na manhã de hoje (23), em sua sede, no centro de Rio Branco, um ato alusivo ao Dia da Conquista do Voto Feminino do Brasil. Além da presença de inúmeras mulheres, entres as quais a vice-governadora, Nazaré Araújo, e a deputada Maria Antônia, também tiveram presentes líderes partidários e representantes do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).

O presidente regional da legenda, Fernando Melo, destacou a importância da data e o momento de crescimento do partido. “Estamos honrados com a presença de todos vocês. Apesar de termos apenas quatro anos de fundação, somos a agremiação que mais crescer no Acre”, destacou o dirigente, para quem o coletivo das mulheres do Pros é um dos mais atuantes no estado.



A deputada Maria Antônia, considerada a “madrinha” do Morhan, destacou o papel das mulheres na sociedade, ressaltando as conquistas, notadamente na representação institucional. “Este momento é só felicidades”, disse ela, agradecendo às mulheres que vieram dos municípios e a viúva do fundador do Morhan, Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau, Terezinha Prudêncio da Silva.

No dia 24 de fevereiro de 1932, no governo de Getúlio Vargas, foi garantido o direito do voto feminino através do Código Eleitoral, garantindo a entrada das mulheres no mundo da política. A legislação eleitoral vigente garante às mulheres brasileiras a participação efetiva nas eleições, obrigando os partidos a apresentarem em suas chapas a cota mínima de 30% de candidatas.