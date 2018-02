PT “vai de chapa pura” para a disputa do cargo de deputado estadual e quer eleger oito

A companhia Gol lançou uma promoção relâmpago de passagens aéreas com ótimos preços nos voos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As ofertas estão disponíveis para embarque entre 1º de março a 30 de junho. Os destaques são os bilhetes aéreos de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 308 (com taxas de embarques incluídas). No sentido contrário o valor é o mesmo.

De Rio Branco para Porto Velho, em voo sem escala da Gol, as passagens de ida e volta podem ser compradas por apenas R$ 249, também com as taxas de embarques já incluídas. Quem está em Rondônia também pode viajar para o Acre pagando o mesmo valor. Você pode aproveitar essa promoção para viajar a partir de Porto Velho onde a oferta de voos é maior, para outros destinos.

Quem está de férias no mês de maio pode viajar para o Rio de Janeiro pagando apenas R$ 678, com as taxas de embarques já incluídas. Já os bilhetes da capital para Fortaleza estão disponíveis na promoção da Gol por apenas R$ 837,98 (taxas de embarques incluídas). De Cruzeiro do Sul para outros destinos também é possível garantir descontos especiais,

As ofertas para o Rio de Janeiro e Fortaleza foram pesquisadas para embarque em Rio Branco no dia 15 de maio e retorno no dia 23 de maio, mas em outras datas é possível encontrar tarifas promocionais. Como são poucos assentos promocionais, garanta logo as suas passagens aéreas.