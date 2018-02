Dois anos após acidente, acreano se destaca como paratleta e vai representar o estado em competição internacional de jiu-jitsu

Superação. Essa é a palavra que define o paratleta acreano Wendell Barbosa, de 28 anos, que vai representar o Acre no Grand Slam Londres nos dias 10 e 11 de março deste ano.

Membro da equipe brasileira de parajiu-jitsu, Barbosa é o primeiro paratleta acreano da modalidade a participar de uma competição internacional.

“Deus me abençoou a ser o primeiro paratleta acreano a ganhar uma medalha internacional, que foi no Grand Slam no Rio de Janeiro, em novembro de 2017. Logo após, as portas foram se abrindo. Recebi o convite para integrar a equipe brasileira de para jiu-jitsu, e agora em janeiro participei de uma competição em Guarapari (Espírito Santo) e fui vice-campeão. Nisso, as portas foram se abrindo e surgiu o convite para Londres”, lembra.

Wendell Barbosa é faixa azul de jiu-jitsu. É dedicado. Seus bons resultados não ocorrem à toa. Treina em média duas horas por dia e acrescenta aos treinos mais uma hora diária de exercícios em uma academia local.

A superação

Wendell Barbosa tem uma trajetória de persistência. Não à toa desde cedo, apesar da idade, sabe como sobreviver na área empresarial em um contexto com pouco incentivo, sobretudo do poder público. Ele é proprietário de uma ótica em Rio Branco. Divide o curto tempo disponível entre ser atleta e empresário.

Em abril de 2016, Wendell sofreu um acidente de moto. Mas dois anos depois, ele mostra que superou a dor e faz da deficiência em uma de suas pernas um motivo para lutar, vencer, erguer troféus e pôr medalhas sobre o peito.

Hoje paratleta, o rapaz, que teria tudo para desabar em lamentos, encoraja as outras pessoas a perseguirem seus objetivos: “Meu conselho é: lute e persista à procura de seus sonhos. Não há dificuldade quando se luta”, diz ele entusiasmado.