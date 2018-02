Decreto anula nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho

Principal órgão de fomento do Governo Federal na região Norte do país, o Banco da Amazônia finaliza os detalhes para lançar já na próxima semana seu mais novo edital de concurso público. O certame é para preenchimento de 46 vagas, sendo 20 para o cargo de técnico bancário, 25 para técnico científico na área de Tecnologia da Informação (TI) e uma vaga destinada à área de Medicina do Trabalho. Em todos haverá cadastro reserva.

Com provas previstas para ocorrer no mês de abril, o concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio, empresa também responsável pela realização do último concurso do banco, em 2015. Nesse certame foram 826 aprovados e 288 candidatos convocados, sendo 286 técnicos bancários e dois técnicos científicos.

“Além de remuneração e benefícios bem atrativos, nossa empresa possibilitará ao profissional que vier a trabalhar conosco um ambiente de qualidade, em uma Instituição com grande reputação no mercado, responsável por quase 70% da concessão de crédito de fomento na Amazônia”, ressalta Bruna Paraense, gerente de Gestão de Pessoas do Banco da Amazônia.

Atualmente, o banco oferece ao técnico bancário a remuneração de R$ 2.380,82, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.317,83. Para os que preencherem as vagas na área de TI, a remuneração será de R$ 2.829,75, mesmo valor destinado ao profissional de Medicina. Ambos também receberão o auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais para os cargos de técnico bancário e técnico científico TI e de 20 horas semanais para o cargo de técnico científico Medicina do Trabalho. Os convocados para técnico bancário podem ser lotados em qualquer das localidades que o banco possua unidade, distribuídas principalmente na região Norte do país e nos Estados do Mato Grosso e Maranhão. Já os convocados para técnicos científicos Ti e Medicina do Trabalho serão lotados, exclusivamente, na região metropolitana de Belém, no Pará.