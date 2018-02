Após denúncia, Polícia Militar apreende 15 quilos de maconha em residência no Recanto dos Buritis, em Rio Branco

Nos dois jogos realizados ontem na Arena da Floresta que abriram a última rodada do 1º turno do estadual os artilheiros não economizaram. Foram 7 gols e uma derrota que pode ter custado o rebaixamento muito antecipado do São Francisco.

No primeiro jogo o Vasco da Gama finalmente ¨desencantou¨ e venceu pela primeira vez no estadual, 3 x 1 em cima do Andirá.

Ailton duas vezes e Erick marcaram os gols do cruzmaltino. Dentinho, de penalty, descontou pro Morcego.

O Vasco ficou em terceiro no grupo, mesma pontuação do Andirá, porém levou vantagem no saldo de gols. As equipes vão aguardar a tabela do returno para saber quando voltam á campo.

Humaitá afunda o São Francisco

ÚNica equipe que ainda não venceu na competição, o São Francisco caminha a passos largos para a segunda divisão. A derrota de ontem por 3 x 0 para o time de Porto Acre pode ter selado com muita antecedência a queda do time catolóco.

Isso porque no returno o São ¨Chico¨ vai enfrentar Rio Branco e Galvez, dois times tecnicamente mais fortes. Mas no futebol a zebras sempre aparecem.