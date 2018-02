Prefeitura de Rio Branco realiza primeiro mutirão odontológico do ano na UBS da Cidade do Povo

O prefeito Marcus Alexandre acompanhou na manhã desta quinta-feira, 22, os trabalhos realizados no Mutirão Odontológico na Unidade Básica de Saúde (UBS) Manuel Alves Bezerra Neto na Cidade do Povo, uma realização da Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria de Saúde (SEMSA), que teve início na última quinta-feira. A visita do prefeito marcou a entrega da nova Unidade Móvel de Saúde, um ônibus adaptado que conta com consultório médico e odontológico.

Este é o primeiro da série de mutirões que a SEMSA irá realizar ao longo deste ano no município de Rio Branco. O vereador Raimundo Neném e lideranças comunitárias da Cidade do Povo estiveram presentes. “Quando a gente soma esforços superamos os desafios”, disse o prefeito ao ressaltar o trabalho desenvolvido para garantir o atendimento em saúde à população.

A meta é atender 450 pessoas na Cidade do Povo, realizando pelo menos 800 procedimentos neste mutirão que prossegue até esta sexta-feira, 23. Seis dentistas estão realizando o atendimento com os serviços de restauração e extração. Três dentistas atendem pela manhã e três à tarde. “É muito bom ver o trabalho que a Prefeitura realiza neste bairro e só temos a agradecer a todos”, disse Raimundo Neném.

Os pacientes são atendidos no gabinete odontológico da UBS e no novo ônibus da SEMSA, estacionado ao lado da Unidade Básica. Esta é a primeira vez que o ônibus, que chegou cidade em dezembro passado, é utilizado. Os mutirões odontológicos são realizados por meio do Programa Cuidando do Seu Sorriso, com o intuito de promover a ampliação das ações de saúde bucal nas unidades do município, Centros de Saúde e Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs). “2018 é o ano da odontologia e começamos pela Cidade do Povo os atendimentos que ocorrerão ao longo do ano na capital”, confirmou o secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida.

Mais de oito mil atendimentos foram realizados em 2017

Nos seis mutirões realizados no ano passado, foram feitos mais de oito mil procedimentos de restauração e extração. No mutirão da Cidade do Povo foram realizados 2.958 procedimentos; no Taquari, foram 653; na Sobral, mais 1.587; no Altamira, 675 e no Universitário, mais 1.365 procedimentos, Vitória 400.