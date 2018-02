Major Rocha defende projeto de lei de sua autoria que visa simplificar a revalidação do diploma de medicina

O Deputado Federal Major Rocha (PSDB), participou na última quarta-feira, 21, em Brasília de uma audiência pública no Ministério da Saúde, que contou com a presença do Secretário Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Rogério Abdalla, a representante do INEP, Mariângela Abraão, médicos e estudantes de medicina. Na discussão estavam o Programa Mais Médicos e os métodos de revalidação de diplomas.

Os profissionais da área da saúde mostram preocupação com o Programa Mais Médicos, eles alegam que médicos estrangeiros, muitos formados em Cuba e Venezuela, tem mais facilidades para entrar no programa, que brasileiros com diploma estrangeiro.

Os acadêmicos pleiteiam uma prova do revalida justa e com critérios, como nota de corte e dificuldade semelhantes em todos os estados do Brasil.

Rocha defende seu projeto que beneficiará centenas de estudantes de medicina formados no exterior.

O tucano defendeu o projeto de lei 2928/15 de sua autoria que simplifica o processo de revalidação de diploma de médico obtido em curso no exterior. De acordo com o projeto, o brasileiro que cumprir dois anos de residência em instituição de saúde pública pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), situada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com supervisão de profissional devidamente inscrito nos Conselhos de Medicina, poderá ter o diploma revalidado ou reconhecido de forma simplificada.

Rocha destaca que o projeto vai beneficiar não só os estudantes brasileiros formado no exterior, mas também os municípios mais isolados das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

“Os médicos não têm tanto interesse em atuar nessas regiões. No Acre, por exemplo, temos cidades sem profissionais da medicina, pois são isoladas, com acesso restritos às vias áreas e fluviais”, destacou ele.

A ideia do projeto é aumentar a quantidade de profissionais da saúde, nas cidades que tem dificuldade de atrair e manter médicos para que eles possam atender a população.