Com poucas horas de chuva na capital, rua próximo do Pronto Socorro alaga causando transtorno aos motoristas

Um exemplo de respeito e de compromisso com o movimento comunitário no Acre foi demonstrado nesta quinta-feira, 22, pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre, a Aleac, em sessão solene de homenagem ao líder

comunitário.

O presidente da Mesa Diretora da Aleac, o deputado Ney Amorim, elogiou a forma democrática com que as lideranças comunitárias elegeram Ozéias de Souza Silva, presidente eleito recentemente para comandar a União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco, a Umarb.

“Eu sou daqueles que gostam muito de juntar, mas quando não é possível essa junção, as eleições são um processo legítimo e democrático. E quem ganha com isso é o movimento [comunitário] que sai mais forte”, afirmou Ney amorim, arrancando aplausos dos presentes no plenário do Poder Legislativo, entre eles presidentes de associações de bairros e outras lideranças regionais.

Somente em Rio Branco, o movimento comunitário é feito por 1,4 mil pessoas, segundo a Umarb. Todas estão empenhadas em solucionar os problemas de cada comunidade que representam e por isso, mereceram as homenagens do Legislativo estadual.

A sessão desta quinta-feira foi requerida pela deputada Dra. Juliana, com a participação dos deputados Eliane Sinhasique, Jesus Sérgio e Raimundinho da Saúde. A Câmara de Vereadores foi representada pelo seu presidente, o

vereador Manoel Moraes.

Para Ney Amorim, a cerimônia de homenagem às lideranças de bairros tem um significado especial porque foi ali que ele aprendeu a tratar as pessoas com dignidade, ao ver o pai, o ex-vereador Josué Amorim, um dos ícones da

participação popular na região da Baixada da Sobral, fazendo esse mesmo trabalho de atendimento aos que mais precisavam.

Para o presidente da Aleac, instituições como a Federação das Associações de Moradores do Acre, a Famac, e a Umarb, são fundamentais para a democracia e para a sociedade.

“Não é fácil o trabalho de vocês. A dor de cabeça vem, a gente vai pegando os problemas da casa de todo mundo, sendo que já temos os nossos, mas este á uma quinta-feira alegre, porque estou feliz de receber amigos, que é assim

mesmo: amigos, que eu considero cada um de vocês”, ressaltou Ney Amorim, acrescentando que as lideranças comunitárias vêm tratando o Legislativo com o mesmo respeito.

Nas palavras do deputado Ney Amorim, as pessoas, antes de baterem na porta da Câmara, da Assembleia ou do Governo, vão com as suas lideranças. E por isso, a figura do líder comunitário é tão importante nesse processo de cuidar dos bairros da cidade.

“Não me recordo de sentar com vocês e pedirem um pedido individual. Sempre é para a comunidade, sempre é para o movimento, e isso nos deixa cheios de orgulho”, pontuou o presidente da Aleac.

Representando o movimento comunitário, estiveram também presentes o ex- presidente da Umarb, Gilson Albuquerque e Terezinha Santos, presidente da Famac. Albuquerque e Ozeas Silva foram agraciados com moção de aplausos.