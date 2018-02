Fim da linha: Agência Nacional de Telecomunicações vai bloquear celulares piratas

Desdes às 6h30 da manhã desta quinta-feira (22), forças de segurança do estado realizam uma operação de ocupação do bairro Belo Jardim, região do segundo distrito de Rio Branco, semelhante à operação ocorrida no início do mês no bairro Sapolândia.

O objetivo é realizar abordagens preventivas na intenção de coibir crimes em regiões de maior incidência identificados pela inteligência da segurança pública.

No total, participam desta operação cerca de 50 policiais entre militares e civis. Eles estão realizando revistas, abordagens, incursões a pé, com motocicleta e veículos. A operação deve durar até o final da tarde.

“Nos estamos vivendo um momento bom em que estamos experimentando a redução do número de crimes e tendo a colaboração da nossa sociedade com informações que tem dado resultado positivo. Nos estamos implantando nas ruas um novo formato que é o policiamento reativo, um modelo de 1940 nascido nos Estados Unidos, que é um modelo de Polícia preventiva. Nos queremos estar no lugar antes do crime acontecer e essa operação que estamos fazendo hoje, nada mais é do que isso, passando a frente dos possíveis crimes e garantindo o sucesso do que estamos fazendo”, disse o comandante da operação, Atahualpa Ribera.