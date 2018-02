Sem convencer, Rio Branco Football Club empata, mas avança na Copa Verde

Já está liberado o primeiro lote de inscrições da Corrida do Trabalhador, marcada para o dia 12 de maio, em Rio Branco (AC). As inscrições podem ser feitas pela internet, direto na tela do computador, tablet ou celular. A prova é uma promoção da JR Eventos.

Demora menos de três minutos para se cadastrar no hotsite da corrida e garantir participação nessa festa em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras do estado acreano. As vagas são limitadas e o primeiro lote, com valor promocional, vai até o dia 28 de fevereiro.

A corrida terá camiseta, medalha, mesa de frutas, hidratação, banho pós-corrida, ambulâncias para socorro, além de segurança e premiações simbólicas e em dinheiro para os competidores que amam o atletismo de rua.

INSCREVA-SE JÁ! – CLIQUE AQUI!

O evento, que deve reunir 300 atletas em circuito fechado de prova, no Parque da Maternidade, ponto turístico da Capital acreana, também já teve o regulamento liberado para o público. Uma oportunidade para sair do sedentarismo e buscar mais qualidade de vida.

Há opções práticas para o pagamento da inscrição: boleto bancário, débito em conta, transferência ou depósito em lotérica ou cartão de crédito. E o melhor: é possível parcelar o valor, sem acréscimo de juros ao atleta.

SERVIÇO

O que? Corrida do Trabalhador

Onde? Rio Branco, AC

Quando? Dia 12 de maio de 2018

Mais informações? https://www.jreventos.net ou duvidasjr@gmail.com

Celular / Whatsapp: (68) 9 9282-5157