Mais dois governistas declaram voto para derrubar veto de Sebastião ao projeto que evita demissões no Pró-Saúde

Os deputados estaduais André Vale (PRB) e Jesus Sérgio (PDT) declararam na manhã desta terça-feira (20) que vão votar para derrubar o veto do governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, ao anteprojeto de lei aprovado no plenário da Aleac, no final do ano passado, que tem como objetivo evitar a demissão de 1.800 servidores do Programa Pró-Saúde, criado na administração Binho Marques.

O projeto que regulamente o Pró-Saúde foi aprovado pela maioria dos deputados de situação e oposição, mas contou com a resistência do líder do governo, Daniel Zen (PT), que se absteve e alegou que o projeto seria inconstitucional, mesma tese de Sebastião Viana, que vetou o projeto e disse que em caso de derrubada do veto, os deputados estariam cometendo improbidade administrativa.

O deputado André Vale disse que vai manter a coerência de seu voto em favor dos trabalhadores do Pró-Saúde. “Eu votei a favor do anteprojeto e vou votar pela derrubada do veto do governador. Estamos falando de centenas de pais de família que fizeram concurso público e necessitam de seus empregos para continuar sustentando suas famílias de forma digna”, destaca.

Outro governista que usou a tribuna da Casa para se manifestar foi Jesus Sérgio. “Eu apoiei o projeto quando foi votado nesta Casa, jamais poderia recuar e votar contra os servidores do Pró-Saúde. Estou esperando a tramitação do veto do governador no Poder Legislativo, mas posso adiantar que votarei para derrubar o veto e garantir os postos de trabalho dos servidores da saúde”, destaca.