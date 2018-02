Gladson Cameli e Jorge Viana estão entre os senadores que mais gastaram com viagens em 2017

Os senadores do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) e Jorge Viana (PT) estão entre os senadores que mais gastaram com viagens em 2017. O campeão nacional de gastos, segundo a reportagem da Gazeta do Povo, é o senador Ciro Nogueira (progressistas), que liderou o ranking com gastos de R$ 98 mil, sendo R$ 73 mil com passagens. Nesses valores estão incluídos, porém, as despesas de R$ 33,7 mil com o workshop sobre bebidas alcoólicas em Washington, ocorrido no final de 2016.

O senador Gladson Cameli estaria ocupando a segunda colocação e teria gastado R$ 94 mil. A viagem mais cara de Cameli foi para o Vietnã, onde participou da 132ª Assembleia da União Interparlamentar. Ele gastou R$ 51 mil – tudo em valores atualizados. Nos dois anos anteriores, o senador acreano consumiu ainda mais – R$ 139 mil em 2016 e R$ 206 mil em 2015. Em terceiro lugar no ano passado ficou o senador Roberto Requião (PMDB-PR), com gastos de R$ 63 mil.

Jorge Viana aparece na quarta colocação dos que mais agastaram com viagens em 2017. O senador acreano esteve em Barcelona para participar da GSMA Mobile World Congress, sobre novas tecnologias para celulares. Recebeu cinco diárias para cinco dias de evento. A passagem custou R$ 3,4 mil. Despesa total: R$ 10 mil. De acordo com a tabela disponibilizada pela reportagem do jornal Gazeta do Povo, Viana teria gastado R$ 48.665.

Segundo a publicação, “não há um preço de tabela a ser seguido. O custo e o luxo da viagem são uma escolha do parlamentar. Assim, um voo para São Petesburgo (Rússia), onde foi realizado o Fórum Parlamentar do Brics no ano passado, pode custar R$ 27,8 mil, como aconteceu com Cameli; ou R$ 6,6 mil, no caso do senador Jorge Viana (PT-AC), que esteve no mesmo evento. Uma viagem para os Estados Unidos pode sair por R$ 28 mil ou apenas R$ 5,2 mil”.

O gabinete do senador Cameli não comentou sobre a compra de passagens mais caras, quando outros senadores gastam até um quarto do preço no mesmo trajeto. Questionada sobre a pauta da Conferência de Jovens Parlamentares, a assessoria afirmou: “participamos da conferência para buscar soluções para melhorar a mobilização de jovens líderes de diversas origens para o empreendimento de debates e apresentação de estratégias necessárias e inovadoras”.

A assessoria de Jorge Viana justificou a presença dele na GSMA Mobile World Congress assim: “infraestrutura e telecomunicações figuram entre os temas diretamente ligados ao mandato do parlamentar, junto com meio ambiente, mudanças climáticas e defesa da Amazônia. Natural, portanto, o interesse do senador Jorge Viana para acompanhar o mais importante congresso do setor em Barcelona, na Espanha. Viana foi em 2017 o relator da política nacional de banda larga e internet no Brasil”.