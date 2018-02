Férias no Parque acontece no Horto Florestal de quarta a sexta com diversas atividades recreativas

O Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE/AC) divulgou nesta segunda-feira (19) edital, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), para contratação de estagiários de Nível Médio. Os selecionados receberão bolsa-estágio de R$ 800,00 (oitocentos reais) e auxílio-transporte, no valor de duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

As inscrições podem ser realizadas na sede IEL/NR-AC, situado à Av. Ceará nº 3727 – Bairro: 7º BEC, no período do dia 19/02/2018 á 28/02/2018, somente em dias úteis e horário comercial das 07:30h às 11:30h e das 13:30h as 17:30h, através da Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada conforme o modelo constante no anexo 1, constante no edital, no link: http://ielac.org.br/index.php/2014-01-25-13-20-54/processos-seletivos/item/233-abertura-de-processo-seletivo-para-estagiarios.html

Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados, cursado a partir do 2ª ano do Ensino Médio e contar com a idade mínima de 16 anos, na data da assinatura do termo de compromisso do estágio.

Os candidatos às vagas de estágio não podem estar vinculados a Diretório de Partido Político ou exercer atividades partidárias, devendo, quando da admissão no estágio, apresentar certidão negativa de filiação partidária.

O estágio terá carga horária de 05 (cinco) horas diárias, perfazendo 25 (vinte e cinco) horas semanais, distribuídas no horário de funcionamento do órgão, e em compatibilidade com o horário escolar do aluno.

Com caráter eliminatório e classificatório, os candidatos serão submetidos à realização de testes com 10 questões de Português e 10 questões de Informática para as quais serão atribuídas um ponto para cada acerto.