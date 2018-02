Eletrobras Distribuição Acre dá orientações para evitar acidentes no período chuvoso e cheia do Rio Acre

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão do Acre, publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 20, a a relação dos estudantes convocados para realizarem o estágio curricular não obrigatório no âmbito das Secretarias, Autarquias e Fundações do Governo do Estado do Acre no mês de Janeiro do corrente ano, por meio do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.

Na mesma publicação, consta ainda a relação dos estudantes convocados que não assumiram a vaga. A convocação refere-se ao mês de Janeiro.

Para conferir os convocados e a lista dos desclassificados, acesse o link: http://www.diario.ac.gov.br/, nas áginas: 33 e 34 do DOE.