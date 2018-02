Agentes penitenciários prendem homem em flagrante com arma de fogo no bairro Taquari, em Rio Branco

Uma equipe da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (DRE), comandada pelo Delegado Pedro Resende, prendeu na manhã desta terça-feira (20), um agente penitenciário que tentava entrar no presídio com munições de uso restrito celular e dinheiro. No carro, a polícia encontrou um bilhete feito por integrantes de organização criminosa solicitando os materiais.

O delegado informa que já há algum tempo a Polícia Civil vem investigando a participação de agentes de segurança pública que agem promovendo organizações criminosas e na manhã de hoje, conseguiram pegar em flagrante, Marivaldo Vitor da Silva, de 46 anos, em posse de munições de uso restrito das polícias, cerca de mil reais em dinheiro e um celular. Em seu veículo, a polícia encontrou um bilhete de determinada facção criminosa, solicitando a entrega dos materiais. Ao ser interrogado, o agente negou participação em qualquer facção criminosa e alegou que o bilhete teria sido apreendido durante uma revista.

“Nós o abordamos na entrada do presidio Antônio Amaro a qual ele tentava entrar com todo esse material, entre eles as munições que ele não é autorizado a portar. No carro encontramos um bilhete com o pedido dos presos que ele alegou ter encontrado em revista no presídio, mas, se encontrou era pra ter entregue a a administração do presídio e não ter guardado no carro. Com isso agora ele vai ser indiciado por porte ilegal de munição de uso restrito, por promover organização criminosa e ainda por corrupção passiva”, disse Resende.