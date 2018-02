Rio Iaco transborda atingindo bairros e começa a desabrigar moradores no município de Sena Madureira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está com inscrições abertas para o leilão de 483 veículos em Rio Branco. Os interessados precisam se inscrever pela internet, por meio do site da Leiloeira Oficial (http://www.saleiloes.com.br/), até o dia 2 de março, ou ainda presencialmente no local e horário da visitação

O leilão será realizado nos dias 05 e 06 de março, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão). A inscrição prévia é etapa obrigatória para participação no certame. É importante ressaltar que mesmo o interessado realizando a inscrição pela internet, é obrigatório efetivá-la no local de visitação.

A visitação segue até o dia 2 de março, no horário das 8h às 12h das 14h às 16h, no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, situado à Av. Antônio da Rocha Viana, 2005 – Jardim Manoel Julião.

Esse é o primeiro leilão do ano realizado pelo Detran, mais 16 certames estão agendados para acontecer em 2018, em diversas cidades do estado.