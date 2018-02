Polícia Militar prende suspeitos de participar de homicídio no Vila Acre

A Prefeitura de Rio Branco, através da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação de Rio Branco (ITEC), em parceria com o curso de Sistemas de Informação da UNINORTE criou a plataforma “Nível do Rio”, um app para smartphones que mostra em tempo real a situação do Rio Acre nos municípios ao longo de sua bacia hidrográfica.

Ainda em fase de testes, o aplicativo emite alerta quando o rio alcança as cotas mais críticas: na manhã desta segunda-feira, 19, por exemplo, o Rio Acre marcou 14,05 metros, cinco centímetros acima da cota de transbordamento e o alarme do app foi acionado, informando ao usuário sobre a ocorrência. “É a base de uma ferramenta de gestão de alerta da Defesa Civil que está sendo testada”, informou Mafran Oliveira, diretor-presidente do ITEC. “Está desenvolvida neste momento para dispositivos Android. A versão IOS, para iPad e iPhone será disponibilizada em algumas semanas”, completou Mafran. O app “Nível do Rio” já pode ser baixado pelo Google Play através do link https://play.google.com/store/apps/details?id=riobranco.ac.gov.br.nivel_rio

Mafran explica que o projeto “Nível do Rio” faz parte da política de incentivo da economia criativa digital desenvolvida pelo ITEC visando a criação de novas startups, que são empresas em fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com potencial de rápido de crescimento.

Por conta dos testes, os desenvolvedores criaram um sistema de feedback para receber informações acerca de falhas e problemas técnicos que o aplicativo possa apresentar ao baixar ou a ser manuseado. Erros e sugestões podem ser reportados ao endereço de email criado exclusivamente para isso durante esta fase de experiência: itec.app@riobranco.ac.gov.br.

A Defesa Civil comemorou a chegada de mais uma ferramenta para ajudar a população na questão das enchentes ou vazantes dos rios. “É a tecnologia sendo usada para informar a população. Uma boa iniciativa do ITEC, Defesa Civil e UNINORTE”, disse o coronel George Santos, chefe da Defesa Civil de Rio Branco. O usuário também tem a possibilidade de escolher acessar informações sobre o nível do Rio Madeira, em Rondônia.