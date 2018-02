Jéssica Sales empenha mais R$ 2,8 milhões de recursos extraorçamentários para oito municípios do Acre

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) empenhou mais de R$ 2,8 milhões de recursos extraorçamentários ao Orçamento Geral da União (OGU 2017) – através do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) – para investimentos que serão realizados nos municípios de Brasiléia, Jordão, Sena Madureira, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.

A destinação do dinheiro que vai proporcionar novos investimentos para desenvolver as cidades do interior do Estado acontece graças ao esforço de Jéssica Sales junto ao representante do MDS no fechamento do exercício financeiro de 2017. A partir do empenho, os recursos ficam assegurados aos municípios até que os prefeitos firmem os convênios necessários.

Os recursos empenhados serão aplicados na Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e na compra de material permanente e veículos para equipar os Centros de Referência nos municípios. Para o iniciar as obras é necessário que as prefeituras elaborem e aprovem os projetos para o pagamento do recurso.

“É muito importante que os prefeitos deem celeridade aos projetos, para que os recursos empenhados sejam efetivamente liberados e seus municípios sejam atendidos com a implantação de iniciativas importantes para a comunidade. Vale destacar que esse dinheiro também será utilizado para aquisição de insumos de fundamental importância para área de atenção básica de saúde”, diz Jéssica.

Segundo a deputada, a importância da sede do CREAS nos municípios está na oferta de serviços de assistência às famílias e pessoas em situação de maus tratos, de ameaça, de discriminação, abandono, agressão ou violação de direitos. “O CREAS promove Assistência a jovens adolescentes e adultos vítimas de violência física, psicológica, doméstica e sexual”, destaca Jéssica Sales.

A deputada destaca ainda que “O CRAS tem como objetivo, fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. Cuida de proteção às pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil e do cadastro dos beneficiários do Programa Bolsa Família, entre outros. É uma conquista muito importante para nossos municípios e para o povo do interior”.

Jéssica Sales informa que Brasiléia receberá o valor de R$ 550 mil para construção de CREAS e compra de um veículo; Jordão foi contemplado com R$ 350 mil para ampliação do CRAS e compra de equipamentos diversos e um veículo; Sena Madureira, ficou com R$ 350 mil para construção de CRAS e Manoel Urbano irá construir um CREAS com o valor de R$ 450 mil.

Já os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, ficaram com R$ 100 mil cada, para compra de equipamentos; Marechal Thaumaturgo, empenhou R$ 810 mil para construção de CRAS e CREAS. “Nosso trabalho junto aos ministérios para conseguir recursos extraorçamentários fortalece as ações das prefeituras que ganham em oferta de serviços para o povo”, finaliza Jéssica.