Tudo pronto para o desfile às 17h deste domingo dos blocos que disputam titulo do Carnaval de Rio Branco

Na última terça-feira (13), a chuva intensa que caiu em Rio Branco durando cerca de 10 horas, impediu a realização da apresentação dos blocos de Carnaval. O desfile foi transferido para este domingo (18), a partir das 17h na Rua Epaminondas Jácome entre a ponte Sebastião Dantas e o Novo Mercado Velho. Todos os preparativos estão prontos para o desfile dos cinco blocos que disputam o titulo deste ano, confirma os organizadores.

Os Blocos Sem Limites, Fuxico, Sambase, Seis é de Mais e SBP do São Francisco estão preparados para suas apresentações que começam no final da tarde e não tem hora para terminar. Os diversos temas apresentados pelos blocos promete surpreender o público que espera o desfile desde ultima terça-feira.

Os representantes dos blocos juntamente com a direção da Fundação Garibalde Brasil (FGB) que organiza as festas de Carnaval em Rio Branco resolveu divulgar o evento em conjunto com uma ação solidária em virtude das vitimas do temporal que castigou a Capital inundando residências e comércios, deixando várias famílias sem móveis, objetos, vestimentas, além de alimentação.

O presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, disse que durante a reunião realizada na última quinta-feira (15) ficou definido que o desfile seria feito no domingo a partir das 17h no mesmo local definido anteriormente. “Como tínhamos definido o domingo para realizar o desfile, resolvemos fazer uma parceria com a entidade Rio Branco Amigo e pedir para as pessoas que forem prestigiar o desfile dos blocos levar roupas, alimentos e principalmente leite em pó e massa de mingau para criança que estaremos arrecadando no local. Devido a enxurrada várias famílias estão com dificuldades de comprar alimentos e até mesmo se vestir, muitos ficaram só com a roupa do corpo”, explicou Sérgio.

De acordo com Sérgio, uma equipe estará presente no local só para orientar as pessoas a deixar suas doações para as famílias que foram atingidas pelo temporal que fez transbordar o sistema de drenagem da cidade e igarapés que acabaram atingindo ruas, residências e comércios.