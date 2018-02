Tribunal de Justiça do Acre entrega donativos para famílias vítimas de alagamento

O Atlético Acreano não terá vida fácil no brasileiro da série C. O time acreano é o único entre os quatro que conseguiram o acesso no ano passado que vai disputar a competição pela primeira.

O bi campeão do Acre ficou no grupo A, ao lado de equipes consagradas do futebol nacional. Com exceção do Remo, todos os demais adversários são nordeste.

O Atlético será o time que vai encarar as maiores viagens, e consequentemente os mais fadigantes desgastes. Estão no grupo o Náutico , Salgueiro e Santa Cruz, de Pernambuco, ABC e Globo, do Rio Grande do Norte,Botafogo da Paraíba, Confiança de Sergipe e Juazeirense, da Bahia.

A primeira partida na competição acontece no dia 14 de abril, na Arena da Floresta diante do Clube do Remo. No dia 21, O Galo vai a Recife encarar o Santa Cruz.

A CBF deu um alento para os clubes, e aumentou de 28 para 30 o número de passagens, o que significa muito para um time do porte do Atlético do Acre,que vai poder levar mais dois jogadores para os jogos fora de casa.

A série C vai se estender de abril até o mês de setembro. Das dez equipes de cada grupo, quatro avançam para a fase seguinte. As duas piores colocadas na primeira fase caem para série D.