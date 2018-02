Temporal atinge Brasiléia e Epitaciolândia e causa enxurrada

Um forte temporal atingiu as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia na madrugada de sexta para sábado, dias 16 e 17. Casas foram destelhadas, e ruas ficaram alagadas com o transbordamento de córregos, esgotos e igarapés. Residências e pontos comerciais foram tomados pela água barrenta levada por enxurradas.

Vânia Rebouças, que vive na parte baixa de Epitaciolândia, conta que foram momentos de correria para tirar as coisas do chão da casa. “Foi preciso os vizinhos ajudarem, e depois a gente ajudar lá. A água veio muito rápida, e não deu tempo de fazer muita coisa. A chuva estava forte, os bombeiros vieram aqui também”, relata.

Em Brasiléia, a situação também é crítica: pelo menos 50 casas já foram atingidas pelas águas. O rio Acre teve o nível aumentado, atingindo bueiros, consequentemente, a água da dos esgotos próximos à ponte metálica já está invadindo imóveis. Diante disso, o poder público já entrega kits de limpeza para higienização dos locais.

Segundo apurou o ac24horas, após a chuva da madrugada, o rio Acre está marcando 9,20 metros na cidade, e a previsão é que o manancial continue com o nível em elevação. E toda essa água deve chegar em Rio Branco nos próximos dias, o que preocupa as autoridades da cidade. A Defesa Civil já observa o nível do manancial.

Graça Alencar, que vive em Brasiléia, diz que o rio ainda não está transbordando, mas como o esgoto da cidade é jogado lá, a tendência é que o esgoto continue transbordando, e a população sendo atingida pela água contaminada. “É um absurdo, porque eles não tratam o esgoto, e como é jogado lá, vai voltar tudo para as casas, sem falar das fossas”, diz.