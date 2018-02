Rio Acre se aproxima da cota de alerta e pode transbordar até a próxima segunda-feira

A enxurrada registrada na madrugada deste sábado, dia 17, em Brasiléia e Epitaciolândia pode representar o prenúncio dos próximos dias em Rio Branco. Na região do Alto Acre choveu quase 100 milímetros pela noite, e, a exemplo da Capital, imóveis e ruas foram tomadas pelas águas.

Não por acaso, e já preocupados com o nível do rio e com os próximos capítulos do inverno acreano, autoridades se reuniram para delimitar os próximos passos, sendo, o primeiro deles, a manutenção do Parque de Exposições Wildy Viana para receber, de pronto 108 famílias, caso o rio transborde em Rio Branco.

“Foi uma reunião de alinhamento. Rio Branco passou uma situação atípica. Choveu em 10 horas o previsto para todo o mês. Estamos na expectativa de que haja um transbordamento nos próximos dias. O rio pode ultrapassar os 14 metros, mas a gente não tem uma ideia de em quando o nível pode chegar”, explica o chefe da Defesa Civil Municipal, George Santos.

A situação é tão preocupante, que em poucas horas o nível do rio Acre já estava se elevando na cidade de Xapuri, também no Alto Acre. Na Capital, segundo a medição das 18 horas deste sábado, o manancial estava marcado 12,86 metros, já se aproximando da cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Com o quadro de instabilidade no rio Acre, a previsão é que haja mesmo um transbordamento até a próxima terça-feira, com a elevação de nível ganhando força na segunda, dia 19, quando as águas que descem das cabeceiras começam a chegar em Rio Branco.

Na Capital, quando o nível chega a 13,50 metros, ascende-se o Alerta, e com 14 metros, exatamente, a Defesa Civil declara o transbordamento do manancial. Logo que for atingida a Cota de Alerta, contudo, o poder público vai colocar em prática do Plano de Contingência, já preparado com antecedência pela prefeitura.