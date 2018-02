Sandra Asfury, esposa do ex-deputado Jamyl Asfury, é exonerada por Sebastião Viana

O Ministério da Fazenda já fixou os preços arbitrados de combustíveis que os estados adotarão para a cobrança de impostos a partir de sexta-feira (16). O valor difere do que é cobrado ao consumidor nas bombas. Ele apenas é a referência para o cálculo dos impostos a serem recolhidos nas refinarias, a chamada “substituição tributária”.

No Acre, o litro de Gasolina Comum e Premium serão repassados aos postos de combustíveis no valor de R$ 4,75. O litro do Etanol será repassado por R$ 3,68 e consequentemente deve afetar o bolso do consumidor acreano, sobretudo os moradores dos municípios localizados no Vale do Juruá, que já pagam o combustível mais caro do Brasil.

Desde março de 1999, os Ministérios da Fazenda e de Minas e Energia vêm procedendo a reajustes parciais nos preços dos derivados de petróleo nas refinarias brasileiras em decorrência da alteração do regime cambial e do aumento dos preços internacionais dos derivados de petróleo ocorridos a partir de janeiro daquele ano.

O Acre está no topo da lista com o maior valor. No estado do Tocantins, o litro de Gasolina Comum será repassado aos pontos de venda por R$ 4,34, sendo o mais barato do país. Porém, lá o litro da Gasolina Premium será repassado no valor de R$ 6,39.