Gleici é chamada de macaca no Twitter e mãe desabafa: ‘não vai deixar isso impune’

A Defensoria Pública do Estado (DPE), em Sena Madureira, está sem defensor para atendimento da população. A situação, que se arrasta há alguns dias, está deixando populares que procuram atendimento no órgão de cabeça cheia. E a reclamação é geral, tanto na esfera Cível, quanto na Criminal.

José de Paula Silva, de 34 anos, diz que procurou a DPE para tentar fazer um exame de DNA, mas que foi informado que apenas casos mais urgentes estão sendo atendidos nesse momento por um defensor de Rio Branco. Os demais casos, relata, estão sendo enviados para a Capital, e não há prazo para isso se resolver.

“É uma situação difícil. Fiquei um tempo em Cruzeiro do Sul e o problema lá é bem semelhante. Aqui em Sena, a mesma coisa. Fui lá e me disseram que preciso aguardar os defensores de Rio Branco, porque o dai está doente e pediu para ser transferido, e só vai ter novo defender no mês de maio. É revoltante!”, reclama.

A Defensoria Pública do Estado está com concurso para 15 novos defensores em aberto. As contratações devem ocorrer até meados de abril, e a previsão, segundo a defensora-geral Roberta Caminha, é que após isso, pelo menos dois novos profissionais assumam os postos na terceira maior cidade do Acre.

“A Defensoria Pública continua com suas atividades, com toda a equipe de assessores jurídicos, e temos também um defensor daqui de Rio Branco que está com portaria. É algo momentâneo. Mais brevemente, há todo interesse em dar posse aos novos colegas para que tenhamos uma atuação mais efetiva no interior”, justifica.