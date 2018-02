Bombeiros continuam buscas por jovem desaparecido no Igarapé São Francisco desde a última quarta-feira

Depois de UMA reunião organizada pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB) no final da tarde de quinta-feira (15), ficou definido que o desfile dos blocos carnavalescos será neste domingo (18), a partir das 17h na rua Epaminondas Jácome, entre a ponte Sebastião Dantas e o Mercado Novo, no primeiro distrito de Rio Branco.

O desfile que seria realizado na última terça-feira (13) foi adiado devido o forte temporal que caiu na Capital por cerca de 10h, o que impossibilitou a realização dos desfiles como havia sido programado pela FGB, em acordo com os representantes dos cinco blocos.

Segundo o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, a instituição reuniu com os representantes e todos definiram que no domingo seria o melhor dia para que os blocos se apresentassem. “Definimos juntos e ficou bom para todos. A chuva impediu a realização da apresentação que seria na terça, mas não tem problema, iremos fazer neste domingo e a população vai gostar muito das apresentações de cada bloco que passar na avenida”, destacou Sérgio.

O presidente da FGB informou ainda que o Município e os blocos fizeram uma parceria com a Rio Branco Amigo e vai recolher alimentos e roupas para as famílias vítimas da enxurrada que acabou atingindo vários bairros, devido o transbordamento de igarapés e galarias de drenagem.

“Queremos que as pessoas prestigie o desfile do Carnaval e possa levar uma lata de leite e massa para as crianças. Muitas famílias estão sem alimentar seus filhos. Outros só ficaram com a roupa do corpo. Então este é nosso gesto de solidariedade, realizar o desfile dos blocos e aproveitar para ajudar as vítimas dessa enxurrada que atingiu nossa Capital”, explicou.

Os blocos começam a se apresentar a partir das 17h e devem terminar por volta das 22h ou 23h.