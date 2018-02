Ao ac24horas, Jorge Viana diz que nunca defendeu fuga e asilo de Lula e revela que vai processar revista

O senador Jorge Viana (PT-AC) procurou a redação do ac24horas para rebater as afirmações contidas na Revista IstoÉ, onde ele afirmaria que defende a fuga e o asilo do ex-presidente Lula, caso a sua prisão seja decretada. O parlamentar enfatizou que “são mentirosas e levianas as informações publicadas pela revista IstoÉ”. As afirmações do petista foram repercutidas no Blog do Crica, do jornalista Luis Carlos Moreira Jorge.

Ele afirma ainda que jamais deu tais declarações e jamais foi ouvido pela revista IstoÉ. ” A revista mente e incorre na calúnia e difamação”, diz o senador que informou que vai recorrer à Justiça para reparação de danos à sua honra e imagem.

“O povo do Acre conhece o senador Jorge Viana e sabe de sua seriedade e da sua responsabilidade diante da crise institucional que o país atravessa. Em momentos como este, é duro sofrer uma injustiça, mas a verdade será reposta nos tribunais. Até adversários reconhecem que o presidente Lula está sendo vítima de uma campanha acusatória sem precedentes na história recente do país, em decorrência de uma ação partidarizada de alguns que deveriam ter a obrigação de cumprir as leis e a Constituição”, explica a nota da assessoria do petista.

O senador reafirmou ainda que acredita no Judiciário brasileiro e que a inocência de Lula será reconhecida e declarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobre as supostas declarações atribuídas ao Senador Jorge Viana, a assessoria de imprensa do parlamentar esclarece:

