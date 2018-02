Angelim visita Bárbara Heliodora e vê aplicados recursos de suas emendas

Na manhã desta sexta-feira (16), o deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC) esteve na Maternidade Bárbara Heliodora, a convite do secretário de Estado de Saúde, Gemil Júnior, para visitar a unidade após a aquisição de novos equipamentos, no valor total de R$ 700 mil, com recursos de emendas parlamentares que destinou à saúde do Estado, especificamente para este fim.

“A Maternidade Bárbara Heliodora tem um significado todo especial para mim. Primeiro porque foi onde nasci e segundo porque tenho um envolvimento muito pessoal com essa questão da saúde da mulher, do parto humanizado, do aleitamento materno e da atenção neonatal. Então é uma satisfação muito grande pode contribuir, por meio do mandato, para que o trabalho realizado na unidade seja cada vez melhor.”, disse Angelim durante a visita.

Na ocasião, o deputado e o secretário de Saúde, que se fez acompanhar pela enfermeira Lorena Rojas (da equipe de planejamento da Sesacre), foram recepcionados por parte da equipe gestora: a gerente assistencial, enfermeira Ana Beatriz; o gerente técnico, médico José Everton; e o gerente administrativo, Márcio Ramos, que falaram a respeito do trabalho que estão realizando na unidade e mostraram os equipamentos adquiridos com recursos das emendas parlamentares de Angelim, já em funcionamento.

Além de um moderno ultrassom, foram comprados para a Maternidade e Hospital da Criança: berço aquecido, cadeira de rodas, cama para parto (PPP), carro de emergência, detector fetal, monitor multiparâmetro, entre outros.

“Nós só temos a agradecer a atenção que o deputado Angelim está dando para a saúde, em especial aqui para a maternidade. Temos nos empenhado em oferecer a cada dia um atendimento mais qualificado para nossa população e contribuições como essas só vem a se somar ao nosso esforço.”, disse o secretário Gemil Júnior.