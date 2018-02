Rio Acre começa apresentar sinal de vazante, mas igarapés em Rio Branco continuam transbordando

O Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Gestão Administrativa (SGA) publicou edital de abertura de processo seletivo para contratação de estagiários, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (15). Podem participar do processo seletivo somente os universitários que estão cursando a partir do 2º período nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, Engenharia Agronômica, Gestão Pública e Redes de Computadores.

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente a partir do dia 15 de Fevereiro de 2018, na sede do IEL, na Av. Ceará, 3.727 – 7º BEC – Rio Branco/AC – CEP 69918-108, onde estará disponível o edital e demais informações do processo. O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, os valores conforme o nível e carga horária descritas na planilha abaixo:

Escolaridade Carga Horaria por dia Valor da Bolsa Nível Superior 04 Horas R$ 420,00; 06 Horas R$ 630,00. O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados.

No ato da inscrição, deverão ser entregues os documentos exigidos no item 4 deste Edital, em dias úteis das 07h:30m às 11h:30m e das 13h:30m ás 17h:30m (horário Local), até o prazo final no dia 02 de Março de 2018.

Veja os demais critérios: estar frequentando efetivamente o curso; ter idade mínima de 16 anos;ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 (trinta) ou 20 (vinte) horas semanais; que não esteja cursando o último período.

Ao realizar a Inscrição, o estudante deverá indicar o curso e o turno que pretende estagiar no protocolo de inscrição, conforme modelo do anexo II deste edital. As vagas são exclusivas para o município de Rio Branco. Não havendo possibilidade de transferência de cidade.

No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos: Protocolo de inscrição preenchido, conforme anexo II deste edital; Declaração de matricula original, fornecida pela Instituição de Ensino (mês vigente); Cópia do Histórico Escolar do curso (2º semestre de 2017); Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência;

Declaração de insuficiência de renda, a ser firmada pelo candidato que se considerar de baixa renda, (Declaração deverá ser inscrita de próprio punho, conforme modelo do anexo III deste edital); Laudo médico original (somente candidatos portadores de necessidades especiais).

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre. A carga horária semanal será de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas distribuídas nos horários de funcionamento das Secretarias, Autarquias e Fundações e compatível com o horário escolar.