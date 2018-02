Prefeitura se mobiliza em assistência às famílias que tiveram casas inundadas

A Prefeitura de Rio Branco continua mobilizada em atendimento às famílias que tiveram as casas inundadas pela enxurrada provocada pela chuva forte que atingiu a cidade na última terça-feira. O mutirão iniciado há 48h envolve todos os órgãos da gestão municipal e conta com a parceria do Governo do Estado. O prefeito Marcus Alexandre coordenada as ações de assistência às famílias.

Na Travessa Coelho, no Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito, um dos locais mais afetados, a casa de dona Francineide Souza e a escola estadual professor Josué Fernandes serviram como ponto de apoio para atuação das equipes. A primeira providência foi a distribuição de kits para a higienização dos espaços que foram inundados. Carros pipa foram acionados para garantir água para limpeza e também água potável.

“É o momento de prestar solidariedade às famílias. Além, do cuidado com a limpeza, nossa demanda mais urgente é restabelecer o abastecimento de água potável e energia e apoiar as famílias. Há um conjunto de necessidades, por conta dessa grande enxurrada que pegou todo mundo de surpresa”, explicou o prefeito Marcus Alexandre.

Assistência às famílias

A secretaria de Municipal de Saúde (SEMSA) atua com duas frentes de serviço: uma fazendo o levantamento da situação de idosos, acamados, pessoas com deficiência e outra com a distribuição de kits de limpeza. Nas últimas 24 horas, mais de 1000 kits foram distribuídos. “Chegamos com os kits orientamos como fazer a limpeza e auxiliamos no que é possível”, destacou o secretário de Saúde Oteniel Almeida.

A secretaria de Assistência Social (SEMCAS) atua no cadastramento das famílias atingidas e levantamento das necessidades mais urgentes. Equipes das demais secretarias e órgãos do município estão distribuídas nos bairros, atuando de forma descentralizada no apoio as vítimas da cheia dos igarapés.

Bairros atingidos

A enxurrada foi um fenômeno de grande proporção. Em 10 horas choveu mais do que o previsto para o mês inteiro. A chuva forte fez trasbordar todos igarapés que cortam Rio Branco, como Igarapé Batista, São Francisco, Judia, afetando cerca de 20 bairros como Carandá, Pista, Bahia Velha e Bahia Nova, Plácido de Castro, Bairro da Paz, Recanto dos Buritis, Santa Inês, Judia, Canaã, Belo Jardim, Albert Sampaio, Adalberto Aragão, 10 de Junho, Edson Cadaxo, Hélio Melo e Vila Maria no Distrito Industrial, algumas regiões do Bosque, entre outros. No Segundo Distrito, na Rua Amazônia e Travessa Apuí, no trecho que liga o Belo Jardim ao Recanto dos Buritis dona Valdenísia Gomes saiu para trabalhar e quando voltou a casa estava alagada. “Consegui salvar alguns objetos, mas perdi vários móveis”, disse ao receber o kit e iniciar a limpeza da casa.

“De manhã a água chegou no quintal e quando percebemos já estava dentro de casa, Foi tudo muito rápido”, contou seu Antônio Silva, morador da Rua Apuí.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, Cel. George Santos, “a tendência é de vazante e a expectativa que a situação normalize nas próximas horas, mas nossa equipes continuam de prontidão para qualquer eventualidade”.

Alinhamento das ações e demais providências

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 15, na escola Josué Fernandes, ponto de apoio montado pela Prefeitura no bairro Recanto dos Buritis, o prefeito Marcus Alexandre, juntamente com o senador Jorge Viana, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, pastor Manuel Marcos e secretários do município, fizeram um alinhamento das ações que estão sendo realizadas nos bairros afetados pela enxurrada da última terça-feira, e definiram estratégias de atuação para os próximos dias.

Os principais pontos tratados na reunião foram:

Assistências às famílias

Manter equipes das secretárias municipais nos bairros fazendo levantamento social dos danos sofridos pelas famílias, como necessidade de água potável, atendimento de saúde, bens avariados, entre outros.

Atendimento de saúde

Intensificar atendimentos de saúde nas casas atingidas pela cheia, dando prioridade para idosos, crianças, gestantes e pessoas com deficiência, e continuar com a entrega de kits de limpeza e desinfecção nas residências.

Doações

Muitas famílias atingidas pela enxurrada perderam todos os pertences, como colchões, móveis, roupas, alimentos, leite em pó e massa para mingau. Uma campanha de doação está sendo coordenada pela primeira dama do município, Gicélia Viana. As doações podem ser entregues na secretaria de Assistência Social do município a qualquer hora do dia ou da noite, na Estrada do Aviário, 972 – Bairro Aviário, telefone para contato 3211-2471. A secretaria de Assistência Social possui mapeamento das famílias afetadas em maior intensidade e que mais precisam de ajuda nesse momento, todo material arrecadado será direcionado para atender essas pessoas inicialmente.