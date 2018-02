Policia Federal apreende mais de 280 quilos de cocaína na BR-364

O nível do Rio Acre continua subindo sem trégua em Rio Branco. Nesta quinta-feira, dia 15, o manancial apresenta nível de 13,08 metros, mais de 30 centímetros da medição feita na quarta-feira, 14. A previsão é que o nível do rio permaneça em ascensão.

No interior do Acre, por onde o rio passa, não tem chovido muito, o que ajuda na manutenção do nível. Contudo, os afluentes do rio que ficam mais próximos de Rio Branco, onde a chuva tem sido intensa e em grande volume, estão subindo, o que, consequentemente, eleva o nível do Rio Acre.

Segundo o major Falcão, do Corpo de Bombeiros, a chuva na manhã desta quinta-feira causou transtornos menores que os de terça. Ruas ficaram alagadas e houve registro de congestionamentos, devido ao horário de pico, mas não houve enxurradas como as de dois dias antes.

“Graças a Deus veio a chuva mas não houve grandes transtornos. Houve alguns pontos de congestionamento, ruas alagaram, mas enxurradas não foram registradas ainda. Isso não deve piorar a situação dos que estavam alagados, mas vai demorar um pouco ais para o nível baixar também nas casas”, explica.