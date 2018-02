Drone do ac24horas, o Urubu 1, sobrevoa o bairro da Paz e mostra imagens exclusivas

O ac24horas voltou ao Bairro da Paz nesta quinta-feira, 15, lugar onde várias residências ficaram debaixo d’água após o transbordamento do igarapé Batista durante a chuva desta terça e quarta-feira, e fez imagens aéreas com o Urubu 1, o drone do portal de notícias.

Há centenas de residências submersas e famílias desabrigadas no local. A energia elétrica foi desligada pela Eletrobras com o objetivo de evitar qualquer acidente.

A Defesa Cívil Municipal informou que o volume de chuvas em Rio Branco, nesta terça e quarta-feira, foi de 277, 4 milímetros, o equivalente a um mês inteiro de chuva.