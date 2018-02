Com casas cercadas pelas águas, moradores do bairro Mocinha Magalhães reclamam da falta de ajuda

O caminhoneiro Valdir Souza Lima, de 63 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 15, após o caminhão carregado com sal tombar na BR-317. O motorista foi esmagado instantaneamente. O acidente aconteceu nas proximidade do acesso à Estada da Borracha, que liga à cidade de Xapuri.

Segundo o site O Alto Acre, que reportou o acidente, o caminhão pode ter caído de uma altura de mais de cinco metros após ter capotado várias vezes com o motorista dentro da boleia. O veículo parou com as rodas para cima e Valdir estava preso entre as ferragens do veículo cargueiro.

Homens do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, distante 35 quilômetros do local do acidente, em Epitaciolândia, foram acionados, mas não deu tempo de chegar e salvar Valdir. Eles apenas retiraram o corpo do veículo. A primeira suspeita é que o motorista tenha dormido ao volante, enquanto dirigia.

*Com informações do Alto Acre