Caminhão carregado com sal tomba e motorista morre esmagado na BR-317

Um cão farejador da Polícia Militar do Acre (PMAC) auxiliou no final da tarde desta quarta-feira, 14 de fevereiro, na apreensão de sete armas de fogo em Santa Teresinha de Itaipu, no oeste do Paraná, região de fronteira com o Paraguai. A ação faz parte de uma operação conjunta desencadeada pela Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Com aproximadamente quatro anos e meio de idade, a cadela nomeada “Itá”, da raça pastor belga de malinoá, está com três anos prestando serviços a disposição da Força Nacional de Segurança Pública e já vem se destacando nas apreensões de armas de fogo e de substâncias entorpecentes, de acordo com seu treinador, sargento Gonzaga Dias.

“Desde 2007 a Força Nacional tem operado com cães e nosso canil [da PMAC] vem sempre disponibilizando os cães. Itá tem ganhado destaque no desempenho das ocorrências policiais, seja por meio das apreensões de armas de fogo ou de drogas”, disse o sargento, orgulhoso em poder representar a sua corporação militar em operações policiais fora do Estado.

As sete armas, quatro revólveres calibre .38 e três calibre .32, foram apreendidas em um ônibus, que tinha como destino a cidade de Belo Horizonte. O homem de 33 anos que estava com o armamento foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.