Prefeito Marcus Viana visita áreas que alagaram em Rio Branco e ouve reclamações

O Lago das Capivaras, que fica no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, também transbordou e bloqueou a principal via de acesso aos blocos da universidade. Choveu mais de 277 milímetros na Capital, em um período de 10 horas.

A imagem, que já circula nas redes sociais desde as primeiras horas desta quarta-feira, dia 14, chama a atenção. Há quem diga que os animais que vivem no lago estão saindo e entrando do manancial, visco para os pedestres que tentam passar no local.

Até a manhã desta quinta, o Corpo de Bombeiros já havia recebido 115 chamadas por causa da chuva. A maioria dos casos é de alagamentos, informa o major Falcão, porta-voz da instituição militar. Dezenas de família ficaram ilhadas.

Córregos transbordaram e interditaram ruas na capital. A todo momento chegam novos registros, fotos e vídeos de ruas e residências alagadas à Redação do ac24horas. Moradores estão revoltados com o drama que passaram. Houve alagamentos na Baixada da Sobral, no Bosque e no 2º Distrito, Estrada do Calafate, dentre outras localidades.