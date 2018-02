Chuva atingiu áreas consideradas nobres na região do bairro do Bosque, ilhando dezenas de famílias

Dezenas de moradores da Rua do Futuro, na região do bairro do Bosque, em Rio Branco, tiveram uma noite de terror por conta da forte chuva que atingiu a capital. Segundo o senhor Ninjo Renato, moradores vizinhos a ele perderam praticamente tudo. O cidadão conta que há dez anos eles lutam com as enxurradas toda vez que chove muito.

“A prefeitura vem aqui, faz um serviço que só piora a nossa situação. A cada vez que eles fazem de conta que realizam alguma manutenção ou sabe-se lá o que, a água atinge um nível cada vez maior”, desabafou Renato.

Durante toda a madrugada, Renato lutou para salvar os moveis de dentro da casa completamente invadida pelas águas da rua. A Defesa Civil Municipal informou hoje (14) pela manhã, que choveu o equivalente ao mês inteiro.

“Isso não justifica a nossa situação, estamos mesmo é abandonado e entregue à própria sorte”, disse Renato.

Cansados de esperar por uma solução, os moradores estão registrando a inundação através de fotos e vídeos e prometem entrar na Justiça para serem ressarcidos dos prejuízos causados pelas chuvas nos últimos anos.