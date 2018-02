Bandidos se benze antes de roubar lojas na Quintino Bocaiúva, no Bosque; prejuízo chega a R$ 1 milhão

Moradores da Cidade do Povo, o maior conjunto habitacional do governo do Acre, também foram atingidos pela forte chuva que castigou Rio Branco durante toda a madrugada. Vídeos das ruas para onde foram contempladas as primeiras famílias foram gravados pelos moradores, mostrando a situação vexatória provocada pela represa do Igarapé Judia.

“Saímos da região alagada para sofrer com o mesmo problema”, disse dona Maria Auxiliadora, uma das moradoras do local.

A chuva atingiu outros bairros do Segundo Distrito de Rio Branco. Próximo do Parque Chico Mendes, no Poligonal Vila Acre, moradores da Vila da Amizade ficaram isolados. Até as 9 horas da manhã de hoje somente carros passavam na rua que liga a região à rodovia Chico Mendes.

“Perdi a placa do meu carro quando tentei atravessar”, disse o senhor Francisco.

A Defasa Civil Municipal informou na manhã de hoje (14) que a capital sofreu a maior chuva de sua história. Foram 277,4 milímetros de chuva em apenas 10 horas. A média para o mês inteiro de fevereiro era prevista de 280 milímetros.