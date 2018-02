Tribunal Regional Eleitoral do Acre fará leilão de veículos no próximo mês, em Rio Branco

O prefeito Marcus Viana, pré-candidato ao governo do Acre, foi acusado pela oposição na Câmara de Vereadores, na sessão desta quinta-feira, 08, de fazer campanha política dentro de seu gabinete na sede da prefeitura da capital.

A denúncia dos oposicionistas se baseia em uma postagem da sargento Candeias, da Polícia Militar do Acre, em um grupo de WhatsApp em que ela divulga “uma reunião com o candidato ao governo Marcus Alexandre”.

A reunião com Marcus, no gabinete da prefeitura, segundo comunica Candeias, foi para tratar sobre interesses de policiais da reserva. Ao ouvir a reivindicação da sargento, o petista teria prometido que “assim que assumir o governo cumprirá com este pedido e esta necessidade reconhecendo que realmente tem que mexer com as folhas dos militares”.

O líder da oposição na Casa, Roberto Duarte (MDB), disse que vai entrar com uma ação no Ministério Público denunciando o prefeito por suposto uso de seu gabinete para fazer campanha para governador. “O prefeito está fazendo isso dentro de seu gabinete. Isso é um bem público. E ele está fazendo campanha eleitoral”, dispara.

O vereador N. Lima (sem partido) concorda com a pauta da PM, mas acha que o assunto não deve ser tratado dentro da prefeitura e muito menos antecipado como promessa de campanha do petista.

“O prefeito da capital, Marcus Alexandre, comete crime eleitoral fazendo reuniões se apresentando como candidato dentro de seu próprio gabinete. O pleito da policial militar é legal. O que estamos questionando é a posição de um prefeito que é candidato e já está fazendo promessas. E que o Ministério Público Eleitoral tome conhecimento e providências.”

Forneck diz que prefeito não está proibido de receber a população e que oposição tenta desviar o foco sobre áudio de Bittar

O líder do PT na Câmara, Rodrigo Forneck, disse que o fato de o prefeito ser pré-candidato “não o limita a receber a população em seu gabinete para tratar dos interesses da cidade, como tem feito nos últimos anos. Quanto a postagem apresentada pela oposição, trata-se de uma posição exclusiva de quem postou e não podemos cercear a manifestação individual. Fico feliz que após a reunião com o prefeito para tratar de assuntos da cidade, o cidadão tenha manifestado tal apoio. Significa que está satisfeito com o prefeito, o que tem sido comum na população, segundo as próprias pesquisas”, refuta o vereador petista.

Para o vereador “o objetivo da oposição é desviar o foco do escândalo do áudio do Márcio Bittar, que pode sim atingir os pré-candidatos da oposição Petecão, Gladson e Márcio Bittar”.