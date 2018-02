Guia alimentar para sobreviver ao Carnaval com saúde e sem ressaca; confira

A Polícia Militar do Acre informou por meio de comunicado, nesta sexta-feira, logo após a reportagem veiculada no ac24horas sobre o não abastecimento de viaturas da corporação por dívidas do Estado com postos de combustíveis, que “a questão do desabastecimento dos veículos oficiais foi algo pontual na quinta-feira, 8, devido às mudanças para a nova dinâmica de abastecimento”. “Cumpre esclarecer que não há atrasos no pagamento aos fornecedores de combustíveis”, afirma o comunicado.

A PM informou ainda que o Estado implantou um novo processo de gestão de abastecimento de combustível com o uso de cartão magnético que tem por objetivo manter o controle de cada veículo oficial do Estado e em carros que prestam serviços ao governo.

O comunicado diz que 10 postos estão credenciados para o abastecimento a partir da nova dinâmica.