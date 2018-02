Atenção redobrada: Avenida Ceará tem trecho interditado para obras de drenagem

Engana-se quem acha que pular o Carnaval é tranquilo e não exige preparação. Exigente, a festa demanda cuidados com a saúde antes, durante e mesmo depois da folia, para evitar problemas de saúde e, a condição mais comum, a ressaca. E, sim, é possível prevenir a ressaca de Carnaval. Confira abaixo algumas dicas de alimentos e refeições para a preparação dos foliões!

Antes: hora de se fortalecer

Antes de se jogar nos bloquinhos de ruas e matinês, é importante que o folião lembre que as festas de Carnaval são atividades intensas. Para tanto, deve-se reforçar a imunidade. Inclua nas refeições, pelo menos uma semana antes, frutas, verduras, legumes, castanhas, nozes e sementes – especialmente se o plano é passar os dias de folia pulando sem parar.

Nos dias da festa, horas antes de sair de casa, faça um lanche rápido. Vale um sanduíche de frango ou peito de peru. A refeição deve incluir proteínas, que auxiliarão na imunidade e na manutenção da massa muscular. Carne, ovo, leite e queijo não podem faltar. Mais perto de cair na folia, prefira carboidratos, como pães, bolachas e macarrão integral, além das frutas e verduras, para garantir energia na festa.

Durante: muita água

Mesmo que a festa esteja muito boa para parar, é essencial hidratar-se. Com água. Ou água de coco, sucos e chás. Evite refrigerantes ou bebida alcoólica. Se não conseguir evitar, troque a bebida por um coquetel à base de frutas. A opção é menos calórica e mais nutritiva.

Também é importante comer. Pular o carnaval durante cinco horas só ingerindo água, refrigerante ou álcool não mantém o corpo em pé. Leve na bolsa alimentos rápidos e fáceis de carregar, como barrinhas de cereais integrais, castanha, nozes, uva passa e ameixa.

Depois: repor e se desintoxicar

Em casa, o corpo demandará a reposição de diversos nutrientes. Não vá direto para a cama! Passe pela cozinha e tome um suco reforçado ou um shake de melancia com melão. Coma pães, biscoitos ou macarrão para complementar os carboidratos.

No almoço do dia seguinte, aproveite para fazer um detox. Combine sucos com frutas e raízes, legumes, folhas ou sementes. Uma sugestão: bata a folha de couve crua com gengibre, abacaxi e água de coco e faça uma salada de cenoura com linhaça, chia e broto de alface.

Fonte: Gazeta do Povo