Um morre e outro fica ferido em queda de ultraleve em Rio Branco

A chuva não atrapalhou os foliões da Cadeia Velha. O Carnacopa Folia, como é conhecida a festa de Momo na Cadeia Velha, foi realizado ao lado e debaixo da Quarta Ponte, na rua Epaminondas Jácome, a principal do bairro.

Cerca de 800 pessoas, segundo a associação do Cadeia Velha, compareceram à festa do sábado, 10, que teve como atrações a banda Eletro Digital e Levada do Gueto.

O estilo musical tem tudo a ver com o carnaval, óbvio: marchinhas, samba e axé.

Na programação, até a próxima terça-feira, estão Álamo Kario, Marcos Neri e Carlinhos Bahia. São esperadas entre 800 e mil pessoas por dia no local.



O presidente da Associação dos Moradores do Bairro Cadeia Velha, Tharcisio Gomes, salienta que além da festa em si, os moradores também aquecem a economia da comunidade local.

No Carnacopa foram instaladas diversas tendas com comidas típicas, bebidas e até acessórios de carnaval. Tudo com a participação dos próprios moradores, lembra o presidente do bairro.

“Aquece a economia local e beneficia os moradores do próprio bairro que participam do programa da economia solidária”, lembra.