Bloco do Acredito promove ações de conscientização durante o carnaval

Cruéis, impiedosos, midiáticos, este é o perfil dos criminosos que executam pessoas diariamente no Acre. Para fazer propaganda de seus crimes, os bandidos usam câmeras de celular para registrar as execuções e divulgar nas redes sociais. Na manhã deste sábado (10) circulou nas redes sociais um vídeo que mostra o a execução do taxista, Rodrigues da Silva, de 35 anos. Ele foi assassinado no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, no dia 29 de dezembro de 2017.

O vídeo que vem sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp tem apenas 34 segundos e foi gravado pelos responsáveis pelo crime. Pelo menos outras duas pessoas teriam participado do crime. Ele anunciaram o assalto, pediram a carteira e o aparelho celular do taxista, logo em seguida, sem qualquer tipo de justificativa, efetuaram vários contra a vítima. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), mas o taxista morreu no local.

Segundo informações repassadas à polícia, Rodrigues da Silva, que era conhecido popularmente como “Urso”, estaria com viajem marcada para a cidade de Fortaleza na noite que foi assassinado. A polícia trabalha para chegar até os criminosos considerando a hipótese de latrocínio. No vídeo é possível observar que o trabalhador sai de seu veículo sem esboçar nenhuma reação e mesmo após entregar seus objetos de valor, ele é assassinado sem piedade.