Bloco “As Rolinhas do Coronel” atrai multidão de foliões no Carnaval de Brasiléia

O tradicional Bloco “As Rolinhas do Coronel” foi a maior atração deste domingo, 11, no carnaval de Brasiléia.

Os homens se vestem de mulher, desfilam pelas principais ruas da cidade, contagiando os espectadores e a população em geral com muita alegria. Usando a criatividade, surge cada “menina” mais produzida que a outra e é a atração do Carnaval que a cada ano conquista novos adeptos.

Iniciando na parte alta da cidade, o bloco vai arrastando os simpatizantes até a Praça Hugo Poli. De forma saudável e em clima de descontração, famílias inteiras participam e se divertem.

O bloco “Rolinhas do Coronel”, surgiu há cerca de 30 anos no município, substituindo o extinto “Bloco dos Sujos” nos carnavais de outrora. Iniciou com menos de 10 pessoas, e hoje conta com centenas de foliões e vem crescendo a cada ano, onde levam brincadeira e muitos sorrisos ao carnaval.

O carnaval de 2018 de Brasiléia é uma realização do Grupo Amigos da Folia, em parceria com a Prefeitura municipal, dentre outras instituições e colaboradores e visa manter a tradição local e promover alegria e descontração a todos os foliões do Estado, além de contar com pessoas dos países vizinhos Peru e Bolívia.

A festa se estenderá até a terça-feira, 13 de fevereiro.