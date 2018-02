Seguro DPVAT: calendário de 2018 já está disponível; No Acre, calendário de vencimento começa em 29 de março

Os proprietários de veículos no Acre já podem acessar o calendário de pagamento do DPVAT 2018. O vencimento do Seguro DPVAT varia de acordo com o final da placa de cada veículo. A primeira data de vencimento (veículos com final de placa 1 e 2) é 29 de março de 2018. Vale lembrar que a quitação do Seguro DPVAT é necessária para a obtenção do CRLV, documento de comprovação do licenciamento anual do veículo e de porte obrigatório.

Veja abaixo, a tabela completa das datas de vencimento do Seguro DPVAT no Acre:

Na página da Seguradora Líder (http://www.seguradoralider.com.br), os motoristas encontram todas as informações sobre valores do Seguro DPVAT, orientações para a emissão do boleto de cobrança e para efetuar o pagamento nos bancos credenciados.

Em 2018, o prêmio do Seguro DPVAT não poderá ser parcelado para nenhuma categoria de veículo. Com a nova redução do prêmio no próximo ano, o valor mínimo de R$ 70,00 por parcela, previsto na Resolução CNSP 332/2015, não será atingido.

Valores de Indenização do Seguro DPVAT

O Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que ampara e protege todas as vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil, seja motorista, passageiro ou pedestre, sem necessidade de apuração da culpa. O Seguro garante três tipos de indenizações: Morte, com indenização de R$ 13.500,00; Invalidez Permanente, com indenização de até R$ 13.500,00; e Reembolso de Despesas Médicas e Hospitalares (DAMS) em até R$ 2.700,00.

Valores dos Prêmios do Seguro DPVAT em 2018:

Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma empresa privada, responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil.