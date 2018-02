Polícia prende suspeitos de latrocínio em que fazendeiro foi morto a tiros em Porto Acre

Através do serviço de inteligência do agrupamento , que estavam fazendo o monitoramento de dois meliantes, resultou na prisão em flagrante delito de Rafael Ferreira do Rosário (vulgo Petecão) e Higo Ramiro Miguel, (Vulgo Gugu), acusado de assaltos na região de Brasileia. A prisão dos criminosos foram comandada pelo major Fredson, comandante do 10 batalhão da PM em Brasileia.

Segundo foi repassado a imprensa , Higo Ramiro (vulgo gugu), é acusado de cometer assaltos na região de Brasileia, inclusive a um posto de combustível onde o mesmo aparece nas imagens do circuito interno de segurança, portando uma escopeta calibre 20 que foram usada no crime ainda esta semana. Segundo informações do agrupamento de elite da PM na fronteira (GIRO), a arma foi encontrada na casa de um outro meliante conhecido na região por (Dragãozinho) e foi aprendida e levada a te a delegacia de Brasilia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Na ocasião, o serviço de inteligência, do agrupamento de elite da PM de Brasileia GIRO, que já monitorava o integrante do CV conhecido na região como Rafael Ferreira do Rosário (Vulgo Petecão), o qual exerce a função de venda de drogas do CV, foi abordado pela polícia militar e foi encontrado com 12 trouxinhas de maconha. Após insistência da PM que efetuaram a prisão do mesmo, foi constatado que em sua residência havia mais drogas e material para embalagem de entorpecentes. Uma escopeta calibre 12 com numeração raspada também foi encontrada em sua residência, que segundo o serviço de inteligência da PM era utilizada para cometer crimes na região do alto Acre. O mesmo foi conduzido à delegacia de Brasiléia e entregue ao delegado para que as medidas cabíveis sejam tomadas.